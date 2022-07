E' morto padre Pietro Gaglio, Terrasini perde la sua guida spirituale

E' morto padre Pietro Gaglio. Comune di Terrasini a lutto per la scomparsa della sua guida spirituale. Il sacerdote si è spento all’età di 82 anni.

"Apprendiamo - dice Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini - della notizia della morte di don Pietro Gaglio, sacerdote storico della Parrocchia di Maria Santissima del Rosario, figura a cui tantissime generazioni di terrasinesi sono legate non solo per motivi spirituali ma anche umani e culturali vista la sua professione di professore presso la locale scuola media. Padre Pietro, persona squisita, a volte eccentrica, che ho avuto l'onore di conoscere e avere come insegnante, lo porterò sempre tra i ricordi più cari della mia adolescenza. Voglio porgere ai familiari le più sentite condoglianze della comunità terrasinese. Don Pietro occuperà sempre un posto nella storia di Terrasini e di ciascuno di noi".