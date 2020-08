Tragedia in provincia di Ancona, si ribalta una gru: morto operaio palermitano

Operaio palermitano muore nelle Marche. Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nel cantiere di un bypass ferroviario a Falconara Marittima, comune in provincia di Ancona, dove una gru si è ribaltata schiacciando all'altezza del tronco un lavoratore di 59 anni nato e residente nel capoluogo siciliano. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118 che hanno potuto solamente constatare il decesso.

Per cause ancora da accertare il macchinario si sarebbe inclinato, finendo sull’operaio senza lasciargli più scampo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Falconara, i vigili del fuoco e il personale dell’Asur Marche area vasta 2. L’intera zona è stata messa sotto sequestro per le indagini. La salma resta per il momento a disposizione dell'autorità giudiziaria. (Fonte: AnconaToday.it)

Articolo in aggiornamento