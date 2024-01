Si sente male alla fine del turno di lavoro, operaio di 45 anni muore a Cefalù

L'uomo era impegnato nella ristrutturazione di un hotel sul mare. Come raccontato dai colleghi, aveva appena concluso la sua giornata quando si sarebbe accasciato senza più rialzarsi. A nulla è servito l'intervento di un'ambulanza del 118. Disposta l'autopsia per chiarire l'eventuale correlazione tra il lavoro e le cause del decesso