Ancora un incidente mortale sul lavoro. E' successo questa mattina a Campofelice di Roccella. Un operaio di 64 anni - G.T. le sue iniziali - è precipitato da un'impalcatura morendo sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Non è ancora chiaro se l'operaio sia caduto in seguito a un malore.

L'uomo stava lavorando nel cantiere di un’abitazione privata in via Belvedere, quando è precipitato dal ponteggio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell'azienda sanitaria, per le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese.