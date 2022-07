Cade dal tetto di un capannone: operaio muore in un cantiere a Cefalù

Ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone. Ancora una tragedia sul lavoro. Antonio Tamburo, 51 anni, è morto oggi a Cefalù, all'interno del cantiere che si sta occupando del progetto per il raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono. "Comunichiamo sin d’ora che la Feneal-Uil si costituirà parte civile nell’eventuale procedimento penale che scaturirà a seguito dell’inchiesta giudiziaria", attacca il segretario generale della Feneal Uil Tirrenica Messina Palermo, Pasquale De Vardo.

L’uomo sarebbe caduto nel vuoto mentre stava sostituendo alcuni pannelli sulla copertura di un capannone. “La mattanza delle morti bianche prosegue drammaticamente senza sosta e senza clamore. Ci stringiamo attorno all’immenso dolore della famiglia e piangiamo insieme a loro la scomparsa del geometra Antonio Tamburo - dice De Vardo -. Purtroppo, come accade da troppo tempo, i caduti sul lavoro non fanno notizia e, alla stregua di un vergognoso bollettino di guerra, le vittime aumentano giornalmente. Il suo sacrificio non può restare impunito! Auspichiamo un fermo, deciso e rapido intervento della Magistratura che punisca eventuali responsabilità. A seguito di questo ulteriore tragico episodio chiediamo ancora una volta, che si proceda ad una forte attività di contrasto alle illegalità e, in tal senso, invitano l’Ispettorato del Lavoro e lo Spresal a svolgere una lotta senza quartiere per colpire le troppe negligenze in termini di formazione e prevenzione e spesso le troppe illegalità che giornalmente registriamo e denunciamo, andando in giro per cantieri, chiediamo di punire i responsabili, ricordando che la formazione e la prevenzione camminano di pari passo con la repressione".