E' morto l'oncologo Francesco Lo Sardo: "Pioniere della lotta al cancro al seno"

Per anni è stato un punto di riferimento per tanti pazienti ammalati di tumore e parecchie donne a cui ha curato il cancro alla mammella. E' morto oggi Francesco Lo Sardo, chirurgo e oncologo, assai noto a Palermo. Ha lavorato per anni alla clinica Maddalena. Questo il ricordo del direttore del 118 di Palermo e Trapani, Fabio Genco: "Oggi ci ha lasciato un amico un pioniere della lotta al cancro al seno".