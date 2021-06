E' morto Angelo Di Leo, oncologo palermitano di fama internazionale

E' morto l'oncologo palermitano Angelo Di Leo. Considerato tra i massimi esperti del carcinoma alla mammella, viveva da tempo a Prato dove si è spento a 58 anni per una malattia.

Di Leo, dopo la laurea nel 1988 all’Università di Palermo, ha iniziato una brillante carriera internazionale. E' stato per un periodo anche presso la divisione di Oncologia Medica dell’Istituto Jules Bordet di Bruxelles, dove dal 2000 ha ricoperto la carica di direttore associato e direttore medico del gruppo di ricerca Breast. Nel settembre 2003 il ritorno in Italia, a Prato, che non ha più lasciato. E' stato il primo italiano a ricevere, nel 2019, il premio alla carriera dell’Esmo (Società europea di oncologia medica) per "aver contribuito in modo significativo allo sviluppo di terapie personalizzate per il tumore al seno".

"Grande oncologo, grande uomo, grande persona, un esempio di correttezza, competenza, umanità e dedizione verso i suoi pazienti. Ha dato tanto prestigio a Prato portando l'oncologia pratese ai massimi livelli mondiali. Grazie Angelo è stato per me un onore conoscerti. E' una perdita immensa", scrive un'amica sui social. "Uomo di scienza di altissimo livello ma, soprattutto, grande uomo. Semplice, disponibile e riservato. Ha costruito un'Oncologia di riferimento che tutti ci hanno invidiato. Lui é andato avanti nonostante il freno tirato. Una ingrata ed ingiusta malattia ce lo ha portato via. Lascia un vuoto incolmabile. ? stato un grande onore per tutti quelli che come me hanno lavorato nella stessa struttura", si aggiunge un collega.