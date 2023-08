E' morto Nuccio Salemi, fondatore del Museo della Targa Florio

Il mondo dei motori piange la scomparsa di Nuccio Salemi, morto all'età di 64 anni, a causa di una malattia. Amante della Targa Florio, Salemi era diventato il "custode" dei cimeli della gara automobilistica di durata più antica al mondo, fondando un museo, meta di cultori della gara provenienti da tutto il mondo.

Memoria storica della corsa nata nel 1906, Salemi accompagnava i visitatori tra foto, trofei, caschi, riviste, libri collezionati ed esposti al "Museo della Targa Florio e del motorismo siciliano", nell'ex macello comunale di Termini Imerese.

"Con la scomparsa di Nuccio Salemi se ne va non solo un grande appassionato della Targa Florio, ma una figura che con il suo impegno concreto ha voluto donare ulteriore lustro alla storica corsa automobilistica conosciuta in tutto il mondo. Il Museo della Targa Florio e del motorismo siciliano, infatti, rappresenta uno scrigno di cimeli che mette in risalto la corsa, da intendersi anche come patrimonio storico e culturale del territorio. Da parte mia e della Città metropolitana il cordoglio e la vicinanza ai familiari di Nuccio Salemi", dichiara il sindaco della Città metropolitana Roberto Lagalla.