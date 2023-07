Lutto nel mondo notarile, è morto a 45 anni Stefano Puglisi

Lutto nel mondo notarile e nella comunità madonita. Dopo aver lottato contro il cancro, è morto ieri a 45 anni il notaio Stefano Puglisi. Nato a Petralia Sottana nel novembre del 1977, dopo l'abilitazione all'esercizio della professione, nel 2009 ha vinto il concorso notarile e ha iniziato a lavorare nello studio del padre Salvatore. Molto conosciuto nelle Madonie, ha lavorato per anni a Marineo e poi ha aperto il suo studio a Palermo.

Centinaia i messaggi di cordoglio sui social. “L’amministrazione comunale - si legge sulla pagina Facebook del Comune di Petralia Sottana - si stringe al dolore della famiglia per la prematura dipartita del nostro concittadino Stefano Puglisi, persona dalle grandi qualità umane e professionali. Il nostro più sincero cordoglio a tutti i suoi cari”. A fargli eco anche l'amministrazione comunale di Marineo: "Per molti anni ha esercitato la professione proprio nella nostra comunità distinguendosi oltre che per la grande correttezza e preparazione anche per simpatia e gentilezza".

Tra i ricordi quello del parroco di Geraci Siculo don Santo Scileppi: "Sono profondamente addolorato - scrive - nell'apprendere la tristissima notizia della morte del mio caro amico, il giovane notaio Stefano Puglisi. Avremmo sperato tutti in un miracolo. Ma, purtroppo, è andata in maniera diversa. Il Signore ha predisposto diversamente nel disegno misterioso della sua volontà. Perché? Umanamente parlando non ci sono risposte esaustive a tale legittima domanda. Lui solo lo sa. Pertanto, in punta di piedi, mi unisco all'immenso dolore dell'amata sposa, Giulia Rappa, dei suoi cari genitori, Giovannella Purpi e Salvatore Puglisi, della sorella Gaia Puglisi e di tutti i suoi familiari e amici".

A ricordarlo per le sue battaglie anche la consigliere comunale Mariangela Di Gangi. "Ci sono state due figure tecniche - scrive su Facebook - che più di altre mi hanno accolta e sostenuta nei miei anni di presidenza del Laboratorio Zen Insieme, in momenti diversamente difficilissimi. Uno è stato l’avvocato Crescimanno, cui sarò eternamente grata per quanto è stato paternamente protettivo con me, e l’altro è stato il notaio Stefano Puglisi, che pur non conoscendoci prese a cuore le nostre esigenze come un professionista che sa andare oltre, in un momento complicato. Entrambi ci hanno lasciati questo anno. Sapere adesso che Stefano se ne è andato e che lo ha fatto a soli 45 anni mi addolora profondamente. E non ho altre parole per esprimere la gratitudine, tanto quanto il dispiacere".

I funerali si svolgeranno domani, 1 agosto, alle 9,30 nella chiesa di San Domenico a Palermo, poi si procederà alla tumulazione nel cimitero di Polizzi Generosa.