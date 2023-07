Una vita a lottare contro la mafia, per la pace e per l'ambiente: è morto Nino Lo Bello

È morto a 67 anni, a causa di una malattia, Nino Lo Bello, ingegnere e presidente dell'Associazione palermitana per la Pace e di "Failacosagiusta". Lo Bello è stato anche protagonista delle battaglie dei movimenti antimafia a Palermo e in Sicilia.

" A nome della consulta esprimo tutto il nostro cordoglio per la scomparsa di Nino Lo Bello. Da decenni impegnato sui temi della pace e della non violenza, dell’impegno ecclesiale, della lotta alla mafia, lo ricordiamo animatore di 'Palermo Anno Uno', della 'Rete Lilliput' e da ultimo sui temi ambientali, della salvaguardia dell’acqua pubblica, per la tutela del bacino dell'Oreto. Ci stringiamo ai figli e a quanti lo hanno voluto bene", si legge in una nota del portavoce della Consulta della Pace Francesco Lo Cascio

A ricordare Lo Bello pure la pagina Facebook "No mafia Memorial": "Ci ha lasciato Nino Lo Bello, promotore e protagonista del movimento ambientalista, antimafia e pacifista, instancabile organizzatore di iniziative culturali e sociali, alcune svolte con il Centro Impastato e il No mafia Memorial", si legge nel post. "Ricordiamo il suo impegno, il suo entusiasmo, la sua intelligenza, la sua generosa disponibilità, la sua straordinaria competenza, la sua ironia. Ciao Nino, sei stato un grande compagno, un amico affettuoso e una bellissima persona; te ne sei andato troppo presto e Iasci un vuoto che sarà difficile colmare".

I funerali di Lo Bello saranno celebrati venerdì 14 luglio alle 10 nella chiesa di San Francesco Saverio all'Albergheria.