Lutto nel mondo dello sport, l'allenatore Nino Corsino muore a 66 anni

Lutto nel mondo dello sport. Il calcio siciliano piange per la scomparsa di Nino Corsino, 66 anni, che sino ad ora aveva ricoperto la carica di responsabile regionale del calcio a 5 per il settore giovanile e scolastico. Da poco tempo fa era stato anche insignito della Palma di bronzo al merito sportivo. "Vero uomo di sport - si legge sulla pagina di Figc Sicilia - amico di tutti e punto fermo del calcio a cinque siciliano". Corsino si è spento ieri, al termine di una lunga malattia contro la quale aveva combattuto duramente.

"Iniziata la sua avventura di allenatore nel calcio a 5 nel lontano 1982 guidando la sua prima squadra, l’Endas Chiavelli, nel 1992 con il Cus Palermo vince il titolo Italiano Universitario. Nel 1993 - ricostruisce la Figc Sicilia ripercorrendo la sua carriera - si diploma alla scuola di Coverciano come allenatore di calcio a cinque e nel 1999 diventa selezionatore della Rappresentativa siciliana vincendo quattro titoli nazionali al Torneo delle regioni: tre con la juniores nel 2003, 2010 e 2012 e uno con i giovanissimi nel 2015".

Sui social network in poche ore sono comparse decine, forse centinaia, di messaggi di cordoglio e di fotografie che ritraggono mister Corsino con amici e sportivi che hanno condiviso con lui, in un modo o nell'altro, tanti momenti fuori e dentro i campi di calcio. "Ciao papà. Siamo stati fortunati - scrive su Facebook il figlio Lorenzo - ad avere un padre come te. Grazie per tutto quello che ci hai tramesso, per me sarai sempre il mio idolo sportivo, il mio eroe e il mio guerriero, che ha combattuto con tutte le sue forze contro un nemico terribile".