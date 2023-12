Ippodromo a lutto: è morto Nicola Lo Verde, fratello di Biagio

Lutto nel mondo dell’ippica palermitana. E’ morto ieri mattina, all'età di 68 anni, Nicola Lo Verde, fratello del famoso driver e allenatore Biagio scomparso nel 2016. Alla fine dell’allenamento di un puledro di 3 anni, Lo Verde si trovava nella zona delle scuderie quando per cause ancora da accertare - probabilmente per un infarto - ha perso il controllo del cavallo ed è andato a sbattere contro un muro. Immediatamente sono arrivati all’ippodromo i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo nel vicino pronto soccorso di Villa Sofia. Le sue condizioni non sembravano gravi, invece dopo un po’ la situazione è peggiorata e Lo Verde è deceduto in ospedale.

Nonostante l’età, Nicola Lo Verde non aveva perso la passione per i cavalli. E così di tanto in tanto dava una mano al nipote Gaspare, driver e figlio di Biagio, nella scuderia di famiglia. La Sipet, società che gestisce l’ippodromo della Favorita esprime il suo cordoglio. "Si tratta di una grave perdita. Definito l'uomo dei puledri, Nicola Lo Verde lascia un grande vuoto nell'ambiente. Lo vogliamo ricordare con un filmato postato sulla pagina Facebook dell’ippodromo in una della tante vittorie di Brandy dei Fiori, cavallo made in Sicily allevato da Giuseppe Lombardo, forgiato da puledro da Nicola Lo Verde, guidato ed allenato dal fratello Biagio con colori di Andrea Castiglione. Ai familiari le più sentite condoglianze della Sipet srl, dei dipendenti e di tutti gli addetti ai lavori ed appassionati".

A ricordare lo zio con una foto e un lungo post su Instagram, anche la nipote Agnese Lo Verde, figlia di Biagio e sorella di Gaspare. "II dolore sovrasta ogni parola e ogni pensiero, oggi te ne sei andato zio Nicola. Ti sei fatto forza fino all'ultimo e non hai lasciato spazio a stanchezza e malesseri pur di non abbandonare mai il fianco di papà prima e poi di mio fratello Gaspare.

Tu che nonostante i tuoi acciacchi eri ogni mattina presente in scuderia, vivendo il bello ed il cattivo tempo senza farti mai prendere dallo sconforto, sempre il primo a festeggiare e pronto ad incoraggiare. Avevi un sorriso bellissimo, come quello di papà e due occhi che brillavano di amore. Chissà cosa avrà fatto quando ti ha visto. Continua a tifare Scuderia Lo Verde anche da lassù. Adesso abbiamo due grandi angeli in cielo".