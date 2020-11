E' morto Nicola Giuliano Leone, preside di Architettura per sette anni

E' morto Nicola Giuliano Leone, per sette anni - dal 2000 al 2007 - preside della facoltà di Architettura dell'Università. Nato a Montemurro, in Basilicata, ma napoletano d’adozione, aveva scelto di vivere a Palermo e decine di professionisti si sono formati sotto la sua guida. A dare l'annuncio della sua scomparsa è stato il figlio Davide con un post su Facebook: "Il mio papà Nicola Giuliano Leone, purtroppo è morto. Per molti di voi sarà cose diversissime per me sarà sempre il mio papà".

Nella sua carriera è stato anche direttore del Dipartimento di Storia e progetto nell’architettura (1995-2000), presidente del corso di laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (2007-10) e direttore promotore e responsabile scientifico di percorsi formativi post laurea. Esperto in materia di pianificazione di organismi internazionali, ha insegnato e svolto conferenze presso le Università di Concepcion – Chile, del Cairo – Egitto, di Arequipa – Perù, di San Juan de Pasto – Colombia. Ha svolto conferenze a Tirana, Parigi, Stoccolma, Barcellona. Ha sviluppato lavori e consulenze per pubbliche amministrazioni delle Regioni: Sicilia, Campania, Marche, Toscana.

Centinaia i messaggi lasciati in queste ore sui social da amici, ex allievi, colleghi e conoscenti. "Ciao prof. Lasci tanti bei ricordi e un segno profondo, in me e in chiunque abbia avuto il piacere di ascoltarti e condividere le tue visioni", si legge. E ancora: "Era veramente bravo. La sua cultura era vasta e comprendeva anche il sapere amare".

Il ricordo di Maurizio Carta: "Sono affranto per la scomparsa di Nicola Giuliano Leone, maestro della scuola urbanistica di Unipa. In molti gli devono qualcosa, io gli devo moltissimo!".