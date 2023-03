Mondello piange per la morte di Nicola Buffa, fu allenatore delle giovanili del Palermo

Mondello e non solo sono a lutto per la morte di Nicola Buffa. A lungo dirigente dell'Amat, ma anche calciatore e allenatore, Buffa è deceduto a 86 anni. Un "mister" parecchio conosciuto per aver guidato a lungo le giovanili del Palermo.

Proprio dall'Amat, Buffa aveva iniziato la sua esperienza da tecnico nella squadra dell'azienda trasporti che ha visto passare dalle sue fila numerosi talenti palermitani, su tutti Totò Schillaci. Successivamente "mister Buffa" venne chiamato dal club di vuale del Fante dove rimase sotto diverse presidenze dagli anni Ottanta fino alle soglie del Duemila.

"Ci ha lasciati Nicola Buffa, un amico, un uomo mite e garbato ben voluto nelle borgate di Valdesi, Mondello e Partanna; è stato apprezzato per la sua professionalità non solo nel nostro quartiere ma anche in tutta la provincia di Palermo. Tra le tante sue esperienze calcistiche è stato anche allenatore delle giovanili del Palermo. Porgiamo, in questo momento triste, le nostre sentite condoglianze alla famiglia", scrive Mario Cucina in un post su Facebook nel gruppo "Insieme per Mondello", pubblicando anche una foto di Buffa.

I funerali avranno luogo domani giovedì 9 marzo, alle ore 11:30 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Valdesi.