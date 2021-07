Trovato in una pozza di sangue, 53enne muore in ospedale: forse vittima di un'aggressione

Giallo sul decesso di Neculai Lamba. Quando il 16 luglio è stato soccorso dal 118 in viale dei Picciotti, l’uomo - un romeno senza fissa dimora - aveva alcune ferite alla testa e al torace. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire cosa sia accaduto quella notte

Aveva una vistosa ferita alla testa e alcune lesioni toraciche che porterebbero gli investigatori a seguire la pista di una violenta aggressione. Giallo sulla morte di un 53enne, Neculai Lemba, che si è spento al Civico dopo cinque giorni di ricovero. La vittima, un romeno senza fissa dimora, è stata trovata in un pozza di sangue la notte del 16 luglio in viale dei Picciotti. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire chi o cosa abbia causato il decesso dell’uomo, ma nel punto in cui è stato soccorso del personale del 118 non ci sono telecamere né, sino ad ora, sono stati trovati testimoni.

Gli elementi acquisiti dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di piazza Verdi sono ancor pochi per potere ricostruire le ultime ore di vita di Lemba. Al vaglio anche i tabulati del suo telefono. La figlia del 53enne ha autorizzato la donazione degli organi ma la Procura ha disposto l’espianto solamente per quelli non rilevanti ai fini dell’indagine. Sembrerebbe che l’uomo sia stato colpito alla testa e al torace, tanto da riportare un’emorragia cerebrale e altre delicate lesioni polmonari. Ulteriori dettagli potrebbero arrivare grazie all’autopsia in programma per sabato.

Nel luogo in cui venerdì scorso sarebbe avvenuta l’aggressione che avrebbe provocato la morte di Lemba (foto archivio) gli investigatori hanno individuato alcune tracce di sangue su cui sono in corso accertamenti. Gli investigatori stanno quindi passando sotto la lente tutte le liste d’accesso nei vari pronto soccorso della città per chiarire se quella notte qualcuno si sia presentato in ospedale con ferite che potrebbero collegarlo con la tragica fine di Lamba.