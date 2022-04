Morto Natale Conti, il giornalista economico che diventò "maestro" dei praticanti

Natale Conti, ex presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia (dal 1995 al 1998), è morto dopo una breve malattia. Avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 21 maggio. Messinese, trapiantato a Palermo, per una trentina di anni ha lavorato al Giornale di Sicilia dopo i primi passi alla Tribuna del Mezzogiorno.

Giornalista economico, i colleghi lo ricordano per il suo garbo e la sua gentilezza. Assieme a Giacomino Clemenzi - suo inseparabile amico, scomparso nel 2017 - ha dedicato l'ultima fase della sua carriera professionale ai giovani praticanti: dopo la pensione infatti è stato direttore responsabile di Ateneoline, il quotidiano telematico dell'Università di Palermo, e della scuola di Giornalismo Mario Francese. Oltre all'Ordine (è stato anche consigliere nazionale), numerosi anche i suoi incarichi in Assostampa Sicilia: l'ultimo come segretario regionale dell'Unione giornalisti pensionati.

Alla famiglia Conti e alla figlia Mariateresa, giornalista come il papà, le condoglianze della direzione e della redazione di PalermoToday. Anche l'Ordine dei giornalisti di Sicilia ha espresso cordoglio per la scomparsa di Conti.