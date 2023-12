Mondello piange il "Professore": è morto Michele Lo Monaco, storico organizzatore della traversata a nuoto

Mondello piange il "Professore". E' morto Michele Lo Monaco, ex dirigente sportivo e organizzatore per anni della traversata a nuoto del golfo che si apre dalla spiaggia simbolo della città. Un evento al quale lo stesso Lo Monaco partecipava col suo fisico asciutto a dispetto dell'età.

Sono numerosi i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa di un simbolo del quartiere. A ricordarlo anche la Parmonval, la squadra di calcio di Partanna, Mondello e Valdesi che milita nel campionato di Promozione. "Apprendiamo con enorme dispiacere e tristezza la scomparsa di Michele Lo Monaco, uno dei nostri storici dirigenti, oggi ci lascia una persona che in tutti questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare per il suo grande amore nei confronti di questi colori, persona carismatica e uomo simbolo della Parmonval. Con infinito dolore noi tutti dello staff Parmonval ci uniamo alla famiglia Lo Monaco", si legge in un post della società su Facebook.

Per Edy Tamajo, assessore alle Attività produttive, di casa nella borgata marinara, ed ex giocatore della Parmonval "un grandissimo pezzo di storia della nostra meravigliosa Mondello è andato in cielo, Michele Lo Monaco, anzi Professore per tutti. In tutti noi rimarrà un ricordo meraviglioso della tua persona. Carismatico, intelligente, grande atleta, trascinatore e soprattutto corretto sotto tutti i punti di vista. Mondello piangerà oggi la perdita di un vero gentiluomo. Riposa in pace fratello". I funerali di Lo Monaco si terranno domani, 14 dicembre, alle 12 nella chiesa di Mondello.