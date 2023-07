Malore mentre fa il bagno, morto il professore Palazzo Adriano: "Una vita al servizio dei pazienti"

Da tutti era definito "il medico buono". E' morto a 90 anni il professore Mario Palazzo Adriano, stroncato da un malore mentre faceva il bagno, a Marina Longa. Professore di farmacologia all'Università di Palermo, nel suo studio a pochi passi dalla stazione centrale per decenni c’è stato un viavai continuo di pazienti.

In tanti hanno lasciato un ricordo sui social. "Maestro di medicina e di vita - scrive Tania Lazzaro, ex responsabile della Terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Di Cristina - un uomo di altri tempi. Un medico speciale che pensavo non sarebbe morto mai, risolveva tutti i problemi medici con una sicurezza insuperabile. A lui devo il mio amore per la Farmacologia e per tanto altro. Il mio dolore è infinito. Non ci credo ancora che ci ha lasciato e tutta la città di Palermo sarà più povera di professionalità e di cuore”.

Già, perché il professore per anni si è preso cura soprattutto delle persone più bisognose e in disagiate condizioni economiche. Anche il sindaco Roberto Lagalla lo ha voluto ricordare. “Ho appreso con tristezza - dice Lagalla - della scomparsa del professor Mario Palazzo Adriano. Ha condotto in maniera instancabile una vita al servizio dei pazienti, diventando un faro per i tanti allievi che ha firmato, lasciando un’eredita umana e professionale. Il mio cordoglio e la mia vicinanza alla sua famiglia".

E un pensiero arriva pure dall'ex sindaco Leoluca Orlando: "Con la scomparsa del professore Mario Palazzo Adriano - scrive su Twitter - la città e la medicina perdono un Maestro di professionalità e amore a servizio della Scienza e dei malati. Un abbraccio affettuoso alla moglie in questo momento di tanti ricordi, di grande dolore e di preghiera".