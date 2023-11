E' morto Maurizio, lo "stigghiolaro" del ponte di via Oreto: "Addio a un pezzo di storia palermitana"

Per molti era una vera e propria istituzione. Maurizio Vitellaro, lo storico "stigghiolaro" del ponte di via Oreto, non c'è più. E' morto sabato mattina alle 6, all'età di 56 anni. E' stato stroncato improvvisamente da un infarto. "Ciao Maurizio, con te se ne va un pezzo di storia palermitana", scrive sui social Giovanni Basile, creator digitale. Il fumo delle sue stigghiole era diventato uno dei simboli del quartiere. Tifosissimo dell'Inter, nella zona lo conoscevano tutti.

Sempre col sorriso sulle labbra, sul suo frigo aveva appiccicato una frase "cult": "Non si fa credito a nessuno, soprattutto ad amici e parenti". Il suo storico chiosco blu (accanto ai campi di calcetto Company) con la saracinesca rossa - oggi tristemente abbassata - era un punto di riferimento per chi quotidianamente passava sul ponte di via Oreto.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. "Se ne va un grande amico dal cuore d’oro, eri un pezzo di storia del quartiere Oreto", dice chi lo conosceva bene. "Maurizio era una persona educata e sempre gentilissima, buona e rispettosa", scrive un amico. E ancora: "L'ho visto crescere dietro quel bancone a preparare le migliori 'stigghiola'". Questa mattina la sua gente gli ha tributato l'ultimo saluto.