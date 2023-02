Morto Maurizio Scaparro, gigante del teatro italiano: l'omaggio del Massimo

Si è spento nella sua casa di Roma il regista e critico teatrale Maurizio Scaparro. Aveva 90 anni e aveva lavorato anche a Palermo. Romano, classe 1932, Scaparro aveva iniziato la sua attività come critico teatrale per l''Avanti' e poi, nel 1961, per la rivista 'Teatro Nuovo'. E' stato l'ultimo dei grandi protagonisti della scena teatrale italiana legata a Giorgio Strehler e alla nascita della moderna regia italiana.

Scaparro è stato direttore artistico di diversi teatri, tra i quali lo Stabile di Bologna, quello di Bolzano, il Teatro di Roma e l'Eliseo, sempre a Roma. Come regista ha debuttato nel 1965 al Festival dei Due Mondi di Spoleto con 'La Venexiana'. Inoltre è stato anche direttore del Festival Internazionale di Teatro dal 1979 al 1983 nell'ambito della Biennale di Venezia. Nel 1987, su proposta di Bettino Craxi, venne incluso tra i componenti dell'Assemblea nazionale del Psi.

La Fondazione Teatro Massimo ha espresso il suo cordoglio attraversi una nota: "Il presidente, il sovrintendente, il consiglio di indirizzo, tutti i lavoratori della Fondazione Teatro Massimo di Palermo e gli artisti - si legge - ricordano con grande affetto e amicizia il Maestro Maurizio Scaparro, instancabile e visionario regista e organizzatore teatrale. Tra le regie che aveva curato per il Teatro Massimo ricordiamo "Don Giovanni" di Mozart nel 2002 e nel 2017 l'ultima sua presenza con la festeggiata ripresa de "L'italiana in Algeri" di Rossini con le scene di Lele Luzzati. Al Maestro Scaparro sarà dedicata la recita di questa sera di Don Pasquale".