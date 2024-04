E' morto il professore Matteo Florena: "Una leggenda della chirurgia vascolare a Palermo"

E' morto a 97 anni Matteo Florena, a lungo professore di Chirurgia vascolare dell'Università di Palermo. Tra le attività svolte, Florena ha anche ricoperto innumerevoli importanti incarichi istituzionali, tra cui quello di prorettore per il Policlinico e quello di commissario straordinario dell’ex Opera Universitaria (oggi Ersu).

Anche in pensione aveva mantenuto il suo interesse per la ricerca e aveva istituito una borsa di studio da destinare a un giovane ricercatore dell’Università di Palermo finalizzata ad approfondire la conoscenza delle caratteristiche nutraceutiche e salutistiche della nocciola dei Nebrodi.

Il commissario straordinario del Policlinico, Maria Grazia Furnari, esprime "alla professoressa Ada Maria Florena e a tutti i familiari i sentimenti sinceri di cordoglio da parte mia e di tutta la direzione generale nel ricordo del professore Florena, che nel corso della sua lunga carriera, ha formato generazioni di studenti, come ero anch’io, trasmettendo con dedizione e passione la sua competenza per la chirurgia vascolare e ha assistito migliaia di pazienti con grande umanità".

Anche l'Università ricorda il chirurgo scomparso. "Il professore Matteo Florena è stato una figura leggendaria nel campo della chirurgia vascolare e dell'innovazione medica - ricordano i colleghi -. Uno dei suoi contributi più significativi è stata la creazione e la direzione del primo istituto di chirurgia vascolare presso il Policlinico di Palermo. Grazie al suo impegno e alla sua visione ha portato in Sicilia il primo angiografo digitale e ha introdotto tecniche e procedure all'avanguardia per il trattamento delle patologie vascolari".

La sua fama è cresciuta ulteriormente quando, per la prima volta nell'isola e come quarto in Italia, ha eseguito con successo il posizionamento dell'endoprotesi aortica per via percutanea, una procedura che ha rivoluzionato il trattamento delle patologie dell'aorta. Questo è solo uno dei tanti esempi della sua costante ricerca dell'eccellenza e dell'innovazione in campo medico. Florena ha anche fondato il primo centro siciliano dedicato alla chirurgia bariatrica, un importante passo avanti nella gestione dell'obesità e delle sue complicanze. Inoltre, ha eseguito la prima colecistectomia laparoscopica in Sicilia, dimostrando il suo impegno nel promuovere tecniche chirurgiche meno invasive e più efficaci per i pazienti.