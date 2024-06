Acquasanta in lacrime, morto Massimo Di Cristofalo: "Il quartiere perde il suo punto di riferimento"

Un intero quartiere a lutto. Acquasanta in lacrime per la morte di Massimo Di Cristofalo, stroncato a 52 anni da una malattia incurabile. Un importante punto di riferimento che per anni ha aiutato centinaia di famiglie bisognose e organizzato varie attività per i bambini bisognosi del quartiere. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 10.30 nella chiesa Madonna della Lettera dell’Acquasanta

Il presidente della sesta commissione consiliare, Ottavio Zacco, lo ha ricordato con queste parole: "Massimo Di Cristofalo era un forte sostenitore delle fascie più deboli, sempre pronto a porgere sostegno agli ultimi, un valente lavoratore dei Cantieri navali di Palermo, una brillante presenza territoriale. Quando ci siamo conosciuti ci siamo studiati a vicenda e subito dopo è nata una amicizia fraterna e leale. Una persona carismatica, altruista, onesta, l'amico di tutti, era come un fratello per me. Oggi - continua Zacco - la comunità dell’Acquasanta, la famiglia dei Cantieri navali, e tutti noi abbiamo perso un amico speciale. Un angelo in terra mandato da Dio per aiutare centinaia di persone e ne ha aiutati veramente tanti. Ciao grande amico mio, ciao Massimo buon viaggio grande uomo. Ti prometto che porterò a termine tutto ciò che desideravi per il tuo quartiere e ti prometto che tutto quello che farò lo dedicheremo a te. Alla moglie e ai figli un forte abbraccio".

Il consigliere dell’ottava circoscrizione, Alessandro Benincasa, ha scritto un messaggio sui social: "Un unica parola per descriverti, un unico riferimento umano, un padre speciale, un marito presente, un fratello di tutti noi, tutto questo porta il tuo nome Massimo Di Cristofalo. Sei stato e resterai il mio riferimento, il mio sostegno e il mio compagno di vita. Rare persone portano con sé l'enorme cuore nobile che hai restituito ai più deboli. Mi mancherai, proverò a rimanere in piedi per come tu volevi. Sei stato e rimarrai un grande. L'intera comunità dell'Acquasanta grida il tuo nome: Masino".