Il lutto

E' morto Massimo Barrale, storico primo violino dell'Orchestra sinfonica siciliana

Il musicista aveva 64 anni ed era andato in pensione nel 2020, dopo una carriera che lo aveva portato a suonare in tutto il mondo. Come svelò lui stesso in realtà avrebbe voluto imparare la batteria, ma fu suo padre, baritono al Teatro Massimo, a spingerlo verso lo strumento col quale ha poi deliziato il pubblico per decenni