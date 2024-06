Castelbuono in lutto: è morto il maresciallo Damiano Sottile

E' morto ieri Damiano Sottile, originario di Castelbuono, maresciallo maggiore aiutante per oltre 40 anni nella caserma del Genio dell'Esercito italiano di Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Aveva 90 anni. "E' stato - si legge sul Gazzettino - uno dei primi Sottufficiali a varcare la soglia della caserma di Riviera Scarpa, quando nel settembre 1956 la Compagnia del Genio Pontieri di Casarsa della Delizia venne trasferito a Motta di Livenza per agevolare l’attività addestrativa specifica della compagnia'". Antonio Piano, presidente della sezione Anget di Motta di Livenza, al Gazzettino lo ha ricordato così: "Persona di fiducia dei vari comandanti che si sono susseguiti – lo ricorda addolorato Seguiva la parte amministrativa della Caserma. Era inoltre socio fondatore e tesoriere della nostra associazione Genieri e Trasmettitori d’Italia'".

Sottile lascia tre figli: Antonio, Luogotenente dei carabinieri a Sondrio, Daniela e Valentina. La sua scomparsa arriva a pochi mesi di distanza dalla morte della moglie Rita Capovilla, avvenuta a settembre 2023. I funerali si terranno domani.