Tragedia in mare a Balestrate. Un uomo è morto nel pomeriggio di oggi nel tratto di costa vicino a Trappeto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. L'uomo sarebbe stato colpito da malore mentre faceva il bagno. La tragedia è avvenuta in una zona dove ci sono gli scogli. In azione i vigili del fuoco del Saf che sono riusciti a recuperare il cadavere dopo avere effettuato operazioni tutt'altro che agevoli.

La vittima non aveva con sé i documenti. Per questo finora non è stata identificata. Sono stati recuperati invece il telo mare e alcuni oggetti personali che sono adesso al vaglio dei carabinieri della compagnia di Partinico che stanno indagando per dare un nome e un cognome alla vittima.