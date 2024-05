E' morto Marcello Tortorici, anima punk della scena palermitana

Per il punk palermitano oggi è un giorno triste. Marcello Tortorici, 44 anni, non c'è più. Se l'è portato via la leucemia. Anche se non suonava, era una figura assai nota della scena underground locale. Una vera e propria enciclopedia del punk. Tortorici era ricoverato da mesi, nell'ultima settimana le sue condizioni sono peggiorate fino al brusco epilogo.

Intelligente, colto, arguto. Tortorici era un grande appassionato di musica, per tantissimi anni il suo volto è stato uno dei più presenti nella scena punk palermitana in quel caleidoscopio fatto di sgabelli, banconi, birre. Concerti, bevute, chiacchierate, dischi. Lui c'era sempre.

In tanti, una volta appresa la notizia, hanno espresso il loro cordoglio sui social. "Io non lo so dire in un post tutto quello che rappresentavi per il mondo che frequento da 30 anni - scrive un suo amico su Facebook - avevi sempre una parola sensata da dire, mai banale e sempre preparata. Mi hai strappato una marea di risate perché sapevi essere pungente e attento ma anche il migliore dei 'cagnoli'. Lasci una scia di amarezza e sarà difficile metabolizzare la tua scomparsa, in certe serate, per me e tanti altri amici, sarà normale cercarti tra la folla sperando di rivederti".

Se a un grande appassionato, come era Marcello Tortorici, chiedi se il punk è morto, la risposta sarà sempre la stessa: il punk è vivo e vegeto. "E anche Marcello in fondo lo è", dice un'altra amica. "Perché con lo sguardo cercherò sempre in mezzo alla folla, all’improvviso, un tuo sorriso".