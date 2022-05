Il Partinicaudace piange Marcello Lombardo, il Covid stronca l'ex presidente della storica società

Partinico piange la prematura scomparsa di Marcello Lombardo, ex presidente - dal 2005 al 2015 - del Partinicaudace, storica società calcistica che milita nel campionato Promozione. Ma anche assistente tecnico dell'alberghiero Danilo Dolci per quasi quarant'anni. E' morto all'ospedale Cervello a 59 anni, dove era ricoverato per aver contratto il Covid. Era malato da anni di leucemia. Lascia la moglie e quattro figli.

"Marcello in tutto questo periodo - afferma il dirigente scolastico Gioacchino Chimenti in un post su Facebook - è stato un segno di continuità tra le varie dirigenze che si sono avvicendate, ponendosi da sempre come un punto di riferimento certo e memoria storica dell’Istituto. Sempre attento e disponibile ha collaborato con le dirigenze, i docenti e i colleghi per la realizzazione delle attività previste dai piani formativi della scuola, sposandoli pienamente e facendo in modo che si svolgessero al meglio. Il dirigente scolastico, il Dsga ed il personale tutto esprimono le più sentite condoglianza alla moglie Franca Maria e ai figli Luca, Gianni, Rosetta e Serena. Che la terra gli sia lieve".

Cordoglio anche nella società sportiva Partinicoaudace: "Stamattina, apprendiamo sgomenti la notizia della prematura scomparsa di Marcello Lombardo, un altro ex presidente, un altro pezzo di storia della nostra società che ci lascia. Tutta l'Asd Partinicaudace esprime le più sentite condoglianze alla moglie e ai figli".