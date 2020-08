Tragedia a Isola, accusa un malore mentre esce dall'acqua e muore in spiaggia

Avrebbe accusato un malore poco prima di uscire dall'acqua e si sarebbe accasciato sulla sabbia senza riuscire più ad alzarsi. Un 65enne, G.R., è morto questa mattina a Isola delle Femmine. Immediata la richiesta dei soccorsi da parte dei bagnanti che hanno assistito alla scena. Secondo una prima ricostruzione l'uomo si trovava in mare, di fronte a un tratto della spiaggia libera.

I primi ad arrivare sono stati i bagnini del vicino lido Maracaibo che hanno eseguito le manovre per rianimarlo. Poi i sanitari del 118, arrivati con un'ambulanza, che hanno tentato un massaggio cardiaco e azionato il defibrillatore. Per l'uomo però non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Isola delle Femmine e i militari della guardia costiera di Mondello.