Una vita in difesa dei diritti Lgbt, è morto Luigi Carollo: fu tra gli ideatori del Palermo Pride

E' morto dopo una breve malattia Luigi Carollo, 56 anni, omosessuale da sempre impegnato in difesa dei diritti Lgbt. Coordinatore del Palermo Pride, di cui è stato uno dei suoi ideatori, e attivista storico dell'Arcigay, per anni ha ricoperto anche il ruolo di portavoce di Sinistra Comune. Era stato inoltre nella segreteria di Rifondazione comunista e di Sinistra italiana. Alle regionali del 2017 si era candidato nella lista "I cento passi" di Claudio Fava.

"Una notizia terribile - dice affranta la consigliera comunale Mariangela Di Gangi, che di Carollo era amica personale - la sua scomparsa ci getta nello sconforto". Numerosi i messaggi di cordoglio. Questo quello del Sicilia Queer Filmfest: "Luigi Carollo, quanto ti deve questa città? Quanto ti dobbiamo? La tua morte è un dolore irreparabile. Ci stringiamo ai tuoi familiari, a tutte le anime del Palermo Pride, alla grande comunità di persone cui hai contribuito a cambiare la vita. Non ti dimenticheremo".

Anche l'ex sindaco Leoluca Orlando dedica un pensiero commosso alla figura di Carollo: "Un grandissimo dolore. Luigi Carollo non è più tra noi. Ha vissuto e promosso, nonostante incomprensioni e ostacoli, i diritti costituzionali di tutti mortificati da leggi e comportamenti incivili.Il Pride resterà legato al suo nome e al suo amore per la nostra città".

Così invece Valdimir Luxuria: "Con te insieme al Pride a Palermo, con te lunghissime chiacchierate, con te tante risate... mi mancherai". "un pezzo di storia dei movimenti civili", aggiungono gli amici che stanno inondando la sua bacheca Facebook di saluti e di ringraziamenti. "Io non ci voglio credere, non lo voglio accettare, non voglio darmi pace - scrive Pierpaolo Montalto -. Un altro compagno, un altro amico, un altro fratello, un altro eroe siciliano se ne va e lascia un vuoto immenso. A Palermo eri il Pride, per tutte e tutti noi eri un grido di speranza, un sogno di libertà, una storia meravigliosa di liberazione che potevamo stringere, abbracciare, imitare".

I post che lo commemorano raccontano cosa ha rappresentato la sua figura. "Chi vive la vita come un dono - scrive Lucia Lauro - non muore mai. Grazie Luigi Carollo, questa città ti è infinitamente grata per quello che sei stato, per come hai insegnato a tutti noi cosa fosse la libertà e la lotta". La camera ardente per Luigi Carollo sarà allestita a partire dalle 13 al Noviziato dei Crociferi.