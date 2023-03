Andò da Palermo a Roma in canoa: addio a Ludovico Tulumello, l'Ulisse delle barche a remi

Canottiere e sportivo di grosso calibro, maestro e condottiero di tante esaltanti imprese con i remi. E' morto a 79 anni Ludovico Tulumello, ingegnere ed ex professore di Costruzioni Aerospaziali, ma anche e soprattutto atleta: per oltre vent'anni ha infatti praticato canottaggio a livello agonistico con la società "Canottieri Palermo".

Precursore del fenomeno sport-avventura, ha organizzato numerosi viaggi in barche a remi e in canoa, coinvolgendo tantissime persone. Tra tutti il viaggio in canoa da Palermo a Roma per il Giubileo del 2000 (al grido di "A Roma a remi"). E poi ancora i viaggi in canoa lungo le antiche rotte verso Itaca, Cartagine, Malta, fino alla partecipazione ai mondiali di Sulkava a bordo delle tipiche imbarcazioni finlandesi a 14 rematori.

Tulumello ha anche fatto la traversata della Senna a Parigi e della Vogalonga di Venezia. "Lo chiamavamo comandante - ricorda Palermorema - perché aveva una visione dello sport come elemento di aggregazione e di scoperta".

Sposato con Caterina Chinnici, ha avuto tre figlie. Ed è proprio una di loro, la più piccola, a ricordarlo con un lungo e commosso messaggio: "Abbiamo litigato - ricorda Clementina - per anni. Ci siamo sfanculati, mi hai fatta impazzire. Ma sei l'uomo più grande che abbia mai conosciuto. E ti voglio bene. Anche se sono stata sempre troppo stupida e non te l'ho mai detto abbastanza. Anche col tuo caratteraccio, eri un pezzo di me. Ulisse, ti chiamavamo. E grande come sei hai lasciato un vuoto che non si colmerà mai. Ciao papi, ci vediamo dall'altra parte".