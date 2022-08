"Se vai a Palermo non toccare le banane": è morto Lillo di Johnny Stecchino

Non girò scene a Palermo, ma è stato protagonista di uno dei dialoghi più ricordati del film cult "Johhny Stecchino", in cui Dante Ceccarini, interpretato da Roberto Benigni, cita proprio il capoluogo siciliano. A distanza di oltre sei lustri da quel film che lo rese popolare, "Lillo", ovvero l'attore Alessandro De Santis è morto a Roma all'età di 50 anni. A diffondere la notizia del decesso è stata la famiglia dell'attore.

"Se vai a Palermo, non toccare le banane, non le mangiare, lasciale perdere... Perché son permalosi, ci tengono, ti sparano, proprio t'ammazzano per una banana". Così Dante si rivolge a Lillo dopo il rocambolesco e tragicomico viaggio tra le piaghe della città, su tutte "il traffico".

La stessa scena si conclude con Dante che, ironicamente, dà della cocaina portata proprio da Palermo all'amico Lillo come rimedio per il diabete. Una scena controversa che fece discutere e venne censurata nella versione del film distribuito negli Stai Uniti.

"Abbiamo ricevuto anche una lettera di cordoglio da Benigni e questo ci ha molto colpito", hanno riferito i familiari di De Santis, annunciando i funerali domani nella chiesa di San Frumenzio a Roma.