Dal Festival di Sanremo alla fiction su Falcone: è morto Leonardo Marino

E' morto a 78 anni Leonardo Marino. L’artista di origini palermitane si è spento al termine di una lunga malattia a Catania. Cresciuto a Milano (i suoi genitori erano di Palermo) aveva iniziato a esibirsi come cantante nel 1961 negli spettacoli studenteschi, poi nei club e nel 1964 firma il primo contratto discografico con i nome d'arte di Leonardo. Negli anni '60 ha inciso diversi 45 giri, come "Pioggia nelle strade/Giù in città", "Rose per te/Una strega dagli occhi blu", "Il sole nel cuore/La più vera".

Nel 1969 raggiunge la massima popolarità come cantante: partecipa al Festival di Sanremo con "Io che ho te", in coppia con i New Trolls, e prende parte al Cantagiro con "Il sole nel cuore". Inoltre, registra "La freccia nera", la sigla dell'omonima serie televisiva Rai, che ottiene grande successo con Loretta Goggi, Arnoldo Foà e Aldo Reggiani.

Dopo i 45 giri "Come sei sola Teresa/Un albero di mele" (1971) e "Giramondo/C'è un po' di vento fuori" (1972), inizia a scrivere brani, fra musiche di scena e canzoni, per il teatro e scopre la recitazione. Ha composto le musiche per "Lo zio canonico", protagonista Tuccio Musumeci, per "Re Mida" di Gianni Rodari e per "Pinocchio" di Carlo Collodi, inoltre ha collaborato con Rosa Balistreri alla realizzazione di musiche per l'Orestiade di Gibellina e per allestimenti per il Teatro Stabile di Catania. Con lo spettacolo "Pipino il Breve" di Tony Cucchiara ha girato il mondo nel ruolo dell'antagonista Marante. In teatro ha recitato in "L'ultima violenza" (con Turi Ferro), ne "Il Gattopardo" (sempre con Ferro), ne "I Malavoglia" (di nuovo con Ferro), ne "Il birraio di Preston" (con Giulio Brogi e Mariella Lo Giudice) di Andrea Camilleri, nel "Cyrano de Bergerac" e nel "Compleanno" di Harold Pinter. Ha avuto ruoli anche al cinema con "Pizza Connection" e in sceneggiati televisivi come "Archimede", "Giovanni Falcone", "Squadra Antimafia 5" e "Il giovane Montalbano".

