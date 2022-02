Morto Kristian Cipolla, tenore dei SeiOttavi: la sua voce apprezzata anche a "X Factor"

Adesso la sua musica sarà davvero eterna. E' morto a 42 anni Kristian Cipolla, il tenore dei SeiOttavi, molto conosciuto in città per essere una delle voci più belle della beat box palermitana. L'artista si è spento dopo una breve malattia lasciando la famiglia e l'intero mondo dello spettacolo sotto choc.

A ricordarlo fan, amici, musicisti e tanti i palermitani che hanno avuto il piacere di conoscere quell'eterno ragazzo che viveva di musica. "Adesso sei un angelo. Stai sereno, sei appena entrato nella casa di Dio e nulla ti potrà dare pensieri e fastidi vari perché sei libero - ricorda Giuseppe -. Sei nel coro degli angeli e sarò sempre attento finché sarò nel mondo a sentire la tua celestiale voce con tutta la mia fede".

Punta di diamante del gruppo a sei voci specializzato in arrangiamenti a cappella, Cipolla si era fatto apprezzare dal piccolo schermo grazie alla partecipazione dei SeiOttavi alla prima edizione di “X Factor” nel 2008. Il gruppo ha tenuto botta quasi fino alla fine, restando in gara fino alla nona puntata su dodici in onda. Oggi la musica palermitana perde una delle sue colonne. "Non smetto di piangere. Fai buon viaggio anima bella e canta tanto tanto tanto, così forte da sentirti fin qua giù" scrive Marianna.

Una vita dedicata alla musica, al canto, all'insegnamento, sempre in prima linea per quello che aveva definito, durante qualche intervista, il suo "grandissimo amore". "Era sempre con le mani protese ad abbracciare la vita, quella vita che, ancora ora, nonostante e oltre tutto, siamo certi continui, in un giardino meraviglioso in cui vibra e risuona forte il cuore della musica", lo ricorda così il Coro Note Colorate.