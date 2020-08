Addio John Hume, leader laburista dell'Irlanda del Nord: era cittadino onorario di Palermo

E' morto oggi a Londonderry all'età di 83 anni John Hume, tra i più noti politici dell'Irlanda del Nord. Tra i fondatori del del Partito Socialdemocratico e Laburista, Hume nel 1998 vinse il premio Nobel per la Pace assieme a David Trimble, allora leader del Partito Unionista dell'Ulster per "gli sforzi nel tentativo di trovare una soluzione pacifica al conflitto nell'Irlanda del Nord".

Due anni più tardi, il sindaco Leoluca Orlando nel corso di una cerimonia ufficiale gli conferì la cittadinanza palermitana. "Hume - ha detto il sindaco Orlando apprendendo la notizia della morte - è stato un coraggioso protagonista del dialogo e di una stagione di costruzione della pace ed è anche per questo che nel 2000, in continuità con la visione di pace, uguaglianza ed integrazione della città di Palermo, orgogliosamente gli ho conferito la cittadinanza onoraria. La figura di questo nostro concittadino, costruttore di pace, di vita e di amore sarà anche nei prossimi anni un esempio per tutti".