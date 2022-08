E' morto Ippolito Ferreri, la ristorazione palermitana perde il patron del bar Roney e di Chamade

Avrebbe voluto scrivere un libro, intitolarlo "La vita di un ristoratore" e dedicarlo a Palermo, la città in cui i suoi locali hanno segnato un'epoca. Da Roney a Chamade, fino a Charme. Avrebbe potuto scrivere pagine e pagine di storia della città portando indietro nel tempo intere generazioni che nei suoi locali hanno visssuto momenti di vita. E' morto a 84 anni dopo una breve malattia Ippolito Ferreri, imprenditore palermitano e tra i pilastri della ristorazione in città.

Classe '38, il suo nome è legato a quello della ristorazione degli ultimi decenni. Appassionato da sempre di buona cucina, trasformò sin da giovane quello che considerava solo un gioco in una professione. Sua infatti la firma in alcuni storici locali palermitani: tra tutti il Roney, il bar di via Libertà frequentato dai professionisti degli anni '80. Un luogo d'incontro mai dimenticato battuto soprattutto a colazione. Elegante e chic, come da marchio di fabbrica dei suoi locali. Lo furono anche Chamade, in città e al mare (aprì a Mondello), e Charme, il cui nome ne contraddistinse lo stile sin dalla pronuncia.

Amava scherzare e dire che non sapeva ancora cosa avrebbe fatto da grande. E, infatti, non si fermò mai fino all'ultimo. La sua ultima creatura in ordine di tempo è stata Ippolito restaurant, un localino in centro dove i piatti seguono il gourmet e non dimenticano la qualità. "Non si può pensare alla ristorazione a Palermo degli ultimi decenni senza fare riferimento ai tanti locali creati da Ippolito, di grande “charme” esattamente come il nome di uno dei suoi locali di successo - ricorda Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio -. Non erano solo i piatti speciali, fantasiosi, al top e di alta qualità a catalizzare la clientela, o la cantina di importante selezione di vini, ma quel mix di atmosfera elegante, di cura del dettaglio, di alto design, di gusto ineguagliabile, di accoglienza speciale e bon ton direttamente da Ippolito che sapeva ricevere ogni singolo cliente da perfetto “padrone di casa”, signorile, raffinato, un puro “esteta”".

Da esteta qual era, infatti, Ippolito curava personalmente e con attenzione ogni piatto. "I suoi locali sono stati punto di ritrovo non solo per trascorrere una piacevole serata ma per incontrarsi. Ippolito rimarrà per sempre icona della ristorazione di alto livello - conclude Di Dio - con il tuo tratto signorile ed elegante sarà ricordato come uno dei ristoratori che ha portato in alto il buon “gusto” della ristorazione Made in Italy. Alla sua famiglia ha trasmesso una grande eredità, il suo immenso amore per la ristorazione. Il segno di un’importante eredità di saperi nella ristorazione, ma anche di passione, di eleganza, di stile. Unico e inimitabile".