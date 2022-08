Si è spento il fondatore e segretario del Fronte nazionale siciliano, morto a 83 anni Pippo Scianò

Morto il leader, storico cofondatore e segretario del Fronte nazionale siciliano-Sicilia indipendente. Si è spento ieri mattina, all’età di 83 anni, Pippo Scianò. Fu "testimone delle ansie di libertà, di giustizia e di riscatto del popolo siciliano, maestro e amico stimato", osservano dall'Fns, movimento che diverse volte ha partecipato alle tornate elettorali.

In passato Scianò è stato un dirigente della Regione Siciliana e si è sempre battuto per l'affermazione dei principi di una “Sicilia-nazione” trasformata in "provincia" dopo il processo di unità nazionale. Durante la sua attività politica ha cercato di cercato di interpretarne l'anima popolare e democratica.

Benché fosse descritto come "l'ultimo indipendendista" impegnato a costruire un'immagine ormai folcloristica di un movimento che nel Dopoguerra aveva avuto un certo peso, era un intellettuale curioso e un cultore della storia siciliana che aveva reinterpretato anche attraverso alcuni libri tra cui "L'esercito dimenticato", una rilettura della questione meridionale, da lui considerata un'eredità "avvelenata" del Risorgimento italiano.

"E’ stato una pietra miliare dell’indipendentismo siciliano del secondo dopo guerra. Il palermitano Giuseppe Scianò - scrivono dal Movimento siciliano d’azione - si è distinto durante gli anni della sua vita per aver difeso i valori della Sicilia dal colonialismo italiano. E’ stato una atavico ricercatore, uno storico accanito e perspicace che ha fornito a tutti coloro che amano questa terra informazioni preziose e rare sulle malefatte dei tosco-padani, invasori del 1860 ed attuali colonizzatori della Sicilia".