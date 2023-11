Lutto nel mondo dell'imprenditoria, muore a 75 anni Marcello Trapani

Lutto per il Coordinamento imprenditori dell'area di Carini. Si è spento all'età di 75 anni Marcello Trapani, presidente del Ciac nonché fondatore e Ceo della Tecno box srl, azienda che da oltre 40 anni si occupa di confezionamento alimentare. L'uomo, nato a Palermo ma da sempre attivo nel tessuto economico della provincia, lascia una moglie e due figli. Alla sua famiglia oggi va l'abbraccio dei soci del Ciac, che ha guidato nel 2015 quando l'associazione senza fini di lucro è nata. Trapani, oltre ad essere un industriale capace era una persona umile e gentile sempre disponibile all'ascolto. Il funerale sarà celebrato martedì 7 novembre, alle 9.30, nella chiesa di San Vincenzo de Paoli di via dei Quartieri, a Palermo.

"Se ne va un galantuomo d’altri tempi, una persona mite, piena di umanità, con tanta voglia di fare. Appassionato del suo lavoro - dice il sindaco di Carini, Giovì Monteleone - ha speso energie e risorse per il rilancio della zona industriale di Carini: ha organizzato gli industriali della zona e ha curato i rapporti con le istituzioni per il bene dell'agglomerato. Per me, in questi ultimi otto anni, è stato un punto di riferimento e collegamento per il tessuto economico. Mancherà agli imprenditori e anche alle istituzioni. Faccio le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai lavoratori della Tecno box srl".