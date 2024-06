Morto per un malore un impiegato dei Vivai Gitto: era il suo primo giorno di lavoro

Il suo primo giorno di lavoro si è trasformato in tragedia: è morto per un malore improvviso nel tardo pomeriggio di ieri un impiegato dei Vivai Gitto al civico 100 di via Castelforte. L'uomo, Francesco Lo Giudice, 42 anni, si sarebbe sentito male dal nulla alla fine del turno accasciandosi a terra.

A nulla è valso il soccorso dei sanitari del 118, intervenuti dopo la chiamata dei colleghi. Sul posto anche i carabinieri e il medico legale che, dopo l'ispezione cadaverica, ha confermato che si è trattato di un arresto cardiocircolatorio. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.