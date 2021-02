E' morto a 38 anni Guido Giambruno, direttore del resort Calampiso

La sua stagione preferita era l'estate. E non poteva essere diversamente, perché era solare come la vita che aveva scelto di avere. Nonostante avesse 38 anni infatti era già al timone di uno dei più importanti resort della Sicilia. Adesso Guido Giambruno, il direttore di Calampiso molto conosciuto nel mondo del turismo, non c'è più. E' morto ieri arrendendosi a una malattia che lo ha portato via troppo presto.

Giambruno - palermitano, appassionato di viaggi - era nel mondo del turismo da sempre. Per un breve periodo fece parte anche della squadra di Torre Artale. Fu però quell'angolo di paradiso a pochi passi da San Vito Lo Capo a cambiargli la vita. Lascia una bambina di appena 6 anni.

"Vorrei che fosse solo un brutto incubo! Mi prenderò cura della tua principessa, sicuramente non sarò alla tua altezza ma mi impegnerò tantissimo" è il messaggio che affida a una bacheca virtuale un suo familiare. "Gugo", così come veniva scherzosamente chiamato da chi lo amava, nonostante la sua giovane età era già direttore di hotel, con grandi capacità manageriali e professionali.

"Era il direttore vecchio stampo dedito al lavoro, lavorava 24 ore su 24 - racconta a PalermoToday un parente -. Dedito al cliente, non diceva mai di no ed era sempre pronto a risolvere ogni problema. Sempre disponibile in tutti i lavori che ha fatto, da Torre Artale a Calampiso. Per lui però Calampiso ha rappresentato qualcosa in più. Era un uomo tutto d'un pezzo, un gran padre. Una gran brava persona, genuino, volenteroso. Di negativo aveva davvero poco. Tutti non possono che parlarne benissimo".

Un vero e proprio manager del turismo che, nonostante la malattia abbia interrotto la sua brillante carriera, ha operato nel e per il territorio per diversi anni, sempre con il sorriso e la lungimiranza di chi vuole fare della Sicilia un polo attrattivo. I funerali si terranno domani, alle 9, alla chiesa di Santa Silvia a Cardillo.