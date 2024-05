Muore a 45 anni per un malore, Capaci piange il pizzaiolo che deliziava la Toscana

Lo piangono a Capaci dove non lo avevano mai dimenticato, ma anche in Toscana dove aveva aperto un locale parecchio apprezzato a Donoratico, frazione di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. Le lacrime sono tutte per Francesco Guido Cataldo, 45 anni, da tutti conosciuto soltanto come Guido, morto ieri in casa per un malore.

Come riporta il quotidiano Il Tirreno "Cataldo era arrivato a Donoratico quasi una ventina di anni fa e aveva preso sotto la sua ala un ampio locale lungo la via Aurelia, di fianco alla caserma locale dei carabinieri. Lì era nato il suo 'Miseria e nobiltà', un ristorante-bar-pizzeria che aveva curato nei minimi dettagli, e in cui trascorreva gran parte delle sue giornate lavorando – così lo ricordano tutti – con grande passione e grande voglia di innovare".

L’allarme al numero unico per le emergenze 112 è scattato intorno alle 12,30. Sul posto è arrivata un'ambulanza con medico a bordo ma ogni tentativo di rianimare il quarantacinquenne è stato vano. Sono intervenuti anche i carabinieri: l’autorità giudiziaria ha deciso di trattenere la salma a propria disposizione e ha disposto nei prossimi giorni l'autopsia per provare a far luce sulle cause del decesso. Domani, venerdì 31 maggio, alle 18 nella chiesa San Rocco a Capaci, gli amici faranno celebrare una messa per ricordare Guido Cataldo.