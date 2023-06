Paziente morì per un'infezione cardiaca, ribaltata la sentenza: assolti tre medici della clinica Noto

Tre medici assolti in secondo grado per la morte di un 48enne causata da un’infezione al cuore. La Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza con cui il gup Nicola Aiello aveva condannato a un anno e quattro mesi Giuseppe Amato, Vincenzo Abbadi e Luana Lipari. I fatti nel 2014: i tre sanitari erano finiti sotto processo per omicidio colposo dopo il decesso di Giuseppe Parinello, ricoverato prima al Cervello e poi trasferito alla clinica Noto-Pasqualino dove morì.

Parrinello avrebbe avuto problemi di ipertensione e più volte la febbre alta. Il 26 ottobre avrebbe accusato anche un dolore alla spalla e problemi di tumefazione a un testicolo. Il 6 novembre andò alla clinica Noto e dopo una serie di controlli era emerso che il paziente avrebbe avuto un'infezione in corso. Nonostante la terapia antibiotica somministrata dai medici, però, la febbre non si abbassava e le condizioni continuavano a essere precarie.

Parrinello sarebbe stato sottoposto a molti accertamenti nella struttura sanitaria ma, secondo il consulente incaricato prima dalla Procura e dopo un’altra relazione chiesta da giudice, i medici non avrebbero fatto gli esami corretti e quindi non sarebbero stati capaci di diagnosticare l'endocardite batterica che avrebbe determinato la morte del paziente. Una patologia che il 48enne, con i farmaci giusti, avrebbe forse potuto superare.

I familiari presentarono una denuncia sostenendo che l’uomo fosse deceduto per una negligenza dei medici, dando il via al processo che si è concluso con le tre condanne a un anno e quattro mesi con pena sospesa. I medici hanno presentato appello contro la sentenza di primo grado sostenendo, anche rispetto a quanto emerso dall’autopsia, che non sarebbe stato possibile diagnosticare l'infezione e dunque evitare il decesso della vittima, per il quale era stato anche disposto un risarcimento del danno.