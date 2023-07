Non risponde al telefono alla famiglia, ventottenne palermitano trovato morto in casa in Liguria

Un ventottenne è stato trovato morto nel suo appartamento a Sestri Levante. È successo domenica scorsa, in mattinata, come riporta Il Secolo XIX. Si tratta di Giuseppe Pacifico, originario di Palermo e residente nel Tigullio da diverso tempo.

Alcuni familiari avevano lanciato l'allarme perché il 28enne non rispondeva al telefono, i vigili del fuoco hanno forzato la porta della casa e hanno ritrovato il corpo del giovane a terra, privo di vita da alcune ore. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri non sarebbero emersi segni di violenza e la porta sarebbe stata chiusa dall'interno. Verrà svolta l'autopsia all'ospedale San Martino di Genova per chiarire le cause del decesso e svolgere, eventualmente, altri accertamenti.

Fonte: GenovaToday