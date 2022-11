Una vita per la musica e il calcio: è morto Giuseppe Mazzara, bassista e massaggiatore dei Rangers

Una vita per il riff e non solo. Giuseppe Mazzara si divideva fra il suo amore per il basso e la sua passione per il calcio. Di sera suonava nei locali e nei fine settimana girava i campi polverosi di Palermo e della provincia, accompagnando i Rangers, squadra della quale è stato massaggiatore. Domani però Mazzara, alla partita, non ci sarà: è morto stanotte all'età di 59 anni, a causa di una grave malattia.

"Siamo sconvolti, si è ammalato qualche mese fa e non ci aspettavamo che ci lasciasse in così poco tempo". A parlare è Giuseppe Di Pasquale, presidente dei Rangers sin dalla fondazione nel 1986. "Ho conosciuto Giuseppe nell'ambito musicale, io suono la batteria per hobby, lui era un'unica cosa col suo basso. Poi l'ho coinvolto nella mia avventura calcistica e da 13 anni era il nostro massaggiatore, sia delle giovanili che della prima squadra. Era onesto, sincero, buono, non lo dimenticheremo mai".



Anzi, i Rangers ricorderanno Mazzara nella partita di domani in programma alle 14.30 contro il Prato Verde Misilmeri, valida per il campionato di Terza categoria. "Abbiamo chiesto alla Lega nazionale dilettanti di poter indossare il lutto al braccio e un minuto di raccoglimento. In più il nostro capitano deporrà un mazzo di fiori in panchina prima del fischio d'inizio", spiega il presidente dei Rangers.

Giuseppe Mazzara abitava al Cep, ma era conosciuto in molte zone della città, soprattutto negli ambienti musicali perché da giovane aveva suonato in diversi gruppi, prima di diventare turnista. E sono molti gli amici che lo ricordano sui social. Come per esempio Tonino Filizzola che su Facebook scrive: "Oggi se ne va un amico, un fratello, un buon papà, una splendida ed educatissima persona. Giuseppe Mazzara, grande bassista, grazie delle giornate belle giornate di allegria che ci hai fatto passare, le foto parlano da sole. A nome mio e di mia moglie, il nostro gruppo 'Le ombre notturne' di cui hai fatto parte anche tu, ci mancherai fratello, fai un buon viaggio".