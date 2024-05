Lutto per l'ospedale Cervello: è morto il gastroenterologo Giuseppe Malizia

Lutto per l'ospedale Cervello. E' morto Giuseppe Malizia, che da pochi mesi guidava l’unità operativa complessa di Gastroenterologia ed era responsabile del centro hub dell’ospedale della rete regionale per l’epatite C, e punto di riferimento per la colangite biliare primitiva e per le malattie metaboliche del fegato. Avrebbe compiuto 69 anni a settembre.

" A nome di tutti i dipendenti - afferma il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera palermitana Roberto Colletti, insieme a tutta la direzione strategica - manifestiamo sincera vicinanza alla famiglia del dottor Giuseppe Malizia ed esprimiamo vivo cordoglio per la sua scomparsa. Malizia storicamente ha rappresentato un punto di riferimento valente e assai qualificato per la nostra azienda. Lascia un grande vuoto in tutti noi per la sua grande levatura umana e professionale".

Malizia aveva conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Malattie dell’apparato dirigente, all’Università degli Studi di Palermo. Nel suo passato anche significative esperienze estere, tra cui si ricordano in particolare quella di ricercatore alla Respiratory & Critical Care Division della Washington University di St. Louis, in Usa, dove si era occupato del ruolo dei fattori di crescita nei meccanismi fibrogenetici della cirrosi epatica e della fibrosi polmonare idiopatica, e quella di ricercatore presso il dipartimento di Medicina del ST. James's University Hospital di Leeds (Gran Bretagna) nel campo dei meccanismi immunologici nella malattia celiaca e nelle malattie infiammatorie croniche intestinali, oltre che in quello dei sistemi computerizzati di predizione nel sanguinamento digestivo superiore.