Gratteri, muore mentre sta lavorando per riparare una pompa dell'acqua: aperta un'inchiesta

Tragedia a Gratteri. Un uomo di 58 anni residente a Campofelice di Roccella, Giuseppe Lucido, è morto dopo essersi sentito male mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione su una condotta idrica insieme ad un’altra persona nel terreno di un 72enne in contrada Carbone. Pare però che la vittima non stesse aiutando un amico bensì si sarebbe trovata lì per motivi professionali. Per questa ragione, dopo gli accertamenti eseguiti, la Procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta ipotizzando che possa trattarsi di un caso di "morte bianca" e indagando dunque due persone per omicidio colposo.

Secondo quanto ricostruito sino ad ora il proprietario del terreno, un pensionato palermitano di 72 anni, avrebbe incaricato qualcuno di riparare una pompa idraulica. All’appuntamento si sarebbero presentati un operaio di 45 anni, residente a Campofelice, e Lucido. I due avrebbero iniziato ad armeggiare sul macchinario quando il 58enne avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato per terra senza più rialzarsi. Nonostante la richiesta lanciata al 118 e l’intervento dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul caso indagano ora i carabinieri della stazione di Gratteri e il personale che lavora per il Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti dell’Asp. Terminati i primi accertamenti i militari hanno aggiornato il magistrato che ha disposto l’autopsia. La salma di Lucido è stata trasferita all’Istituto di medicina legale del Policlinico dove verrà eseguito l’esame per chiarire cosa abbia provocato l’arresto cardiocircolatorio e il decesso per "cause naturali". Ricostruiti i contorni della vicenda si cercherà di capire quale rapporto ci fosse tra Lucido e i due ora indagati.