Villabate perde un pezzo di storia, morto il farmacista Giuseppe Ganguzza

Un pezzo di storia villabatese va via. E' morto a 86 anni, dopo una lunga malattia, il dottor Giuseppe Ganguzza, storico farmacista del paese. Nel centro di Villabate, in corso Vittorio Emanuele, l'omonima attività - aperta anni addietro dalla madre e oggi condotta dal figlio Lorenzo - è un punto di riferimento per la comunità. Nato nel '35, è stato anche presidente dell'Ordine dei farmacisti di Palermo.

Forte di un'esperienza tramandata di generazione in generazione, oltre a essere una farmacia omeopatica e veterinaria negli anni si è distinta sotto la sua guida per i test diagnostici, tra cui quelli per la celiachia, l'auto-analisi del sangue, l'autocontrollo delle insuline, la misurazione della pressione: il tutto monitorato da medici e farmacisti.

Così oggi Villabate piange quell'uomo che aveva fatto della sua professione la sua stessa vita. "Lascia in eredità a tutto il paese la sua cordialità, la sua gentilezza, la sua professionalità e tutto ciò che atteneva alla sua persona e alla sua signorilità. Era una persona con una carica di umanità non comune. Se ne va un pezzo della nostra storia, punto di riferimento per generazioni di villabatesi. Ha dato onore al nostro paese con la sua presenza e la sua disponibiltà sempre garbata".

Anni fa il dolore più grande. Era il 2018 quando Attilio, uno dei suoi figli, medico 55enne molto noto a Villabate morì dopo una malattia. "Si dice che quando una persona muore - ricorda qualcuno - diventa buonissima. Il dottore Ganguzza era un grande uomo da vivo. Tante volte l'ho visto seduto dietro la sua scrivania e ogni volta mi ha regalato un sorriso. Era un vero e proprio gentiluomo, un'icona al servizio di tutti. Oltre ad essere un professionista preparatissimo era anche una persona con una carica di umanità non comune.

Dalla grande vivacità intellettuale fino all'ultimo, Ganguzza era curioso e dotato di grande spirito. "Sono profondamente rattristato - scrive su Facebook Vincenzo - della scomparsa del carissimo dottor Pippo Ganguzza, al quale mi legano anni di sincera ed affettuosa amicizia. Con lui scompare uno dei personaggi più rappresentativi del comune di Villabate, il farmacista amico di tutti, una persona sempre disponibile a dispensare consigli, ad aiutare chi versasse in stato di bisogno, ad aprire la sua farmacia anche di notte a chi bussasse alla sua porta". Il funerale sarà domani alle ore 10 nella chiesa di Sant'Agata a Villabate.