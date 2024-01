E' morto l'avvocato Giuseppe Dell'Aira, il cordoglio di Lagalla: "La sua figura merita di essere ricordata"

Lutto nel mondo della giustizia. E' morto l’avvocato palermitano Giuseppe Dell’Aira. Aveva 75 anni. Difese le amministrazioni statali e regionali come parte civile nel maxiprocesso. Era nato a Palermo nel 1949. I funerali si svolgeranno domani - martedì 23 gennaio alle ore 10 - nella parrocchia di Sant'Espedito di via Garzilli.

Il sindaco Roberto Lagalla ha espresso - attraverso una nota - il personale cordoglio e quello del Comune di Palermo per la scomparsa dell’avvocato: "La sua figura - ha detto - sarà per sempre legata a quella di rappresentante delle amministrazioni pubbliche, come parte civile, al maxiprocesso e in altri importanti dibattimenti contro la mafia, ma l’avvocato Dell’Aira merita di essere ricordato anche come docente e per aver ricoperto con competenza e senso di responsabilità altri incarichi come quello di vicepresidente del Teatro Massimo. Alla sua famiglia va la mia vicinanza".