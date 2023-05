E' morto Giuseppe Chiavetta, la Noce piange il "re" degli autoricambi

Lo chiamavano il "re dei ricambi", perché era capace di trovare pezzi impossibili per qualsiasi auto, soprattutto d'epoca. E' morto a 82 anni Giuseppe Chiavetta, storico titolare di negozi di autoricambi della Noce. Nato come elettrauto, 57 anni fa ha aperto la storica insegna che porta ancora oggi il suo nome.

Era il 1966 quando Chiavetta apre in via Lancia di Brolo un piccolo negozio legato al mondo dell'automobile. Da elettrauto, dopo qualche anno di gavetta fatta in un'officina meccanica, le macchine per lui non avevano segreti. Ecco che l'idea di aprire qualcosa che potesse servire al commercio prende forma.

Vent'anni dopo nasce un secondo negozio, quello in via Nazario Sauro. E' lì che insegna a uno dei tre figli, Vincenzo, il significato della vendita al dettaglio degli autoricambi. "Stimato in tutta la Sicilia - racconta a PalermoToday la nuora Monia - voleva tornare alle origini. Per lui il mondo dell'auto non aveva segreti".

Più recente invece l'apertura dell'officina elettrauto e meccanica, annessa alla vendita dei ricambi, in viale Michelangelo. "La sua vita girava intorno al negozio - precisa la nuora - e fino all'ultimo è stato lì, perché lo considerava casa sua. Ha ricevuto premi e riconoscimenti. E' stato un grande imprenditore, aveva nel sangue il commercio".

Ora la Noce piange lo storico commerciante conosciuto e ben voluto da tutti. "Nel quartiere ma anche in città girava un detto - conclude - ovvero che se non trovavi un ricambio potevi andare da lui che lui aveva tutto. Soprattutto di macchine d'epoca come Topolino, la vecchia Fiat 500, la Lancia Fulvia o il Maggiolino. Macchine simbolo di un periodo che non esiste più".