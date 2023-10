E' morto Giuseppe Bonafede: Partinico dice addio al suo presidentissimo

A Partinico era considerato l'uomo del Grande Sogno. Aveva infatti portato la sua creatura dalla Seconda Categoria fino al campionato di Eccellenza, anticamera del calcio che conta. Si è spento a 64 anni Giuseppe Bonafede, storico presidente della Don Bosco Partinico (e poi del Marsala). E' stato stroncato da una lunga malattia.

"Tutto lo staff dirigenziale e tecnico - è il messaggio di cordoglio della Partinicaudace - si stringe accanto alla famiglia Bonafede per la salita al cielo dello storico presidente della Don Bosco alla fine degli anni '90". Una cavalcata, quella con lui al timone della società, rimasta impressa nella memoria degli appassionati locali.

Bonafede si era imposto nel panorama calcistico siciliano anche grazie a un pregevole fiuto per i talenti. La scalata della Don Bosco si fermò in Eccellenza con un notevole quinto posto finale. I funerali si terranno domani mattina alle 9.30, nella chiesa dell’Annunziata di Trappeto, il comune in cui Bonafede ha vissuto nei suoi ultimi anni di vita.