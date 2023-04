Isola perde uno dei suoi ristoratori storici, è morto Giovanni Vento

Isola delle Femmine perde uno dei suoi ristoratori più noti. Giovanni Vento, 67 anni, è morto stanotte per cause naturali. L'uomo da giovane era emigrato in Inghilterra e lì aveva fatto la gavetta da cuoco. Poi il ritorno nella sua amata Sicilia e l'inizio dell'avventura imprenditoriale.

Alla fine degli anni Ottanta, Vento ha aperto il Cavalluccio Marino, in viale Marino, tuttora attività di famiglia. Le redini del locale adesso passeranno definitivamente al figlio Francesco. "Mio padre - dice a PalermoToday - è stato un pezzo di storia della ristorazione di Isola delle Femmine. Oltre al Cavalluccio Marino ha lanciato anche il Savoy, due insegne parecchio conosciute sia dagli isolani, sia da tanti palermitani"

I funerali di Giovanni Vento si terranno martedì mattina 2 maggio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, nella piazza principale di Isola delle Femmine.